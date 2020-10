Navštívili sme Žarnovicu - 17.10.2020

Naše cestovateľské zážitky z keškovacích víkendov.Tentokrát sme navštívili okresné mesto u rieky Hron-Žarnovicu.

Konečne zase po troch týždňoch na keškovacom záťahu.Predpoveď počasia síce veľmi nepriala,ale do batohov sme si pridali pláštenky,rúška na pusu a mohli sme vyraziť.Našim cieľom bolo tentokrát posledné nenavštívené mesto na rieke Hron-Žarnovica.Na prekvapenie.Vlak vôbec nemeškal.Takže hneď zo začiatku nám plán vychádzal.Vo vlaku priestoruuuuu.Vo veľkokapacintnom vagóne pre zhruba 100 ľudí sme boli piati.Tak i pohodlie bolo po ceste.V Žarnovici som už konečne mohol začať hľadať.Najskôr sme skontrolovali Hron.Po dažďoch je teda pekne rozvodnený aj čiastočne vyliaty-mimochodom,po celej trase vlakom sme to pozorovali.Tu na peknom oblúkovom moste bola aj prvá keška.Ďalej sme zaradili spiatočku a zamierili priamo do centra mesta.Našou ďalšou zastávkou bola známa plochá dráha.Škoda že bola uzatvorená,takže sa nedalo pozrieť areál z vnútra.Ale nevadí.Zamierili sme cez sídlisko do severnej části mesta,kde nasledoval výstup na miestnu kalváriu.Pekná bola hlavne kaplnka a jej okolie na vrchu kalvária,ale celá cestička hore bola príjemná.Za Kalváriou sa nachádzala záhradkárska osada,kde sme videli kopu mačiek a v nasledovnom lese našli aj poslednú kešku dňa.Potom znovu čelom vzad a okolo kalvárie sa vracali do centra mesta.Tentokrát sme sídlisko obišli a vracali sa rodinkárskou časťou mesta.Tu sme objavili aj námestíčko-myslel som,že v tomto meste asi ani žiadne nieje a okolo kaštiela-či vlastne kaštielika-došli k hlavnej ceste cez mesto.Ďalej vpravo a po pár stovkách metroch náš okruh znovu skončil na železničnej stanici.Šup na vlak a pekne domov.K Žarnovici by som si len poznačil,že podľa mňa je to mesto bez možnosti kultúrneho vyžitia,teda keď nepočítam plochú dráhu,pretože sme nevideli prakticky žiadne miesta,parky,námestia,kde by sa vlastne dalo stretávať.Ale možno sme niečo prehliadli.Inak výletík pekný,hlavne že sme prakticky nezmokli.Len miestami trošku mrholilo.