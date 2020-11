Okres Žarnovica-TÚLANIE SA POHRONSKÝM INOVCOM -24.10.2020

TENTO VÍKEND SME EŠTE VYUŽILI MOŽNOSŤ OPUSTIT OKRES A PREŠLI SME SI TRASU ÚDOLÍM MEDZI MALOU LEHOTOU A NOVOU BAŇOU.

Tento víkend sa ešte mohlo premiestňovať do svojich domovom pred tvrdým zákazom vychádzania,tak sme ho ešte využili na navštívenie kopcov vo vedlajšom okrese.Vlakom sme sa prepravili do Novej Bane a odtial nás prázdny autobus odviezol na náš štart v dedinke Malá Lehota.Tu začala naša dnešná cesta.Na pláne bola spousta kešiek zo serie Power Trailu od 59 po 100.Takže štart.Vystupili sme na zastávke Malá Lehota,Skál.Tu sme sa trošku pomotali a hľadali najlepšiu cestu k prvej keške.Nakoniec sme trafili trávnatú cestu medzi domami,ktorá spojuje dve asfaltky v dedine.Druhá asfaltka nás naviedla okolo obchodu nad dedinu a križovatku u kaplnky.Tu sme prečkali daždík,ktory sa na chvilku spustil.Rýchlo však ustal a tak nám nič nebránilo v pokračovaní za sériou.Najkrajšie výhľady boli prakticky hneď nad dedinou.Pretože hlavná čásť našej cesty bol zostup z lúk do údolia,ktorým preteká potok Vozárka.V tomto povodí bola na niekolkých kilometroch prvá čásť série.Kešky 59-74.S manželkou sme sa mohli pekne držať za ruku,rozprávať sa a ja som si len cca. každých 400m. odskakoval po kešku.Celá čásť vyčistená úspešne.Potok nás doviedol až na jeho koniec u osady píla,kde sa vlial do asi podla osady pomenovaného potoka,Píliansky potok.Ten tečie do Horných Hámrov.Nás priviedol však len pred túto dedinu,kde je odbočka od potoka i cesty k Novej Bani,ktorou sme sa vydali.Tu sa začala aj druhá čásť dnešnej keškovacej série,ktorá viedla práve popri tejto ceste.Tentokrát už bola frekventovanejšia ako prvá čásť a tak sme za za ruky držali už menej,ale rozprávať sa dalo a po kešky sa odskakovalo tiež bez problemov.Cesta nás prevádzala popri pekných roztruseních domčekoch,ktore sa zjavovali popri ceste.Určite zaujímavý spôsob bývania v dnešnej dobe.Susedia od seba aj pol kilometra a pritom civilizácia,asfaltka i kultura na dosah.Kilometre ubiehali,kešky sa úspešne nachádzali,domy sa však k sebe približovali a ani sme sa nenazdali a stáli sme na konci našej pešej túry,Jožkov most v Novej Bani.Tu bol čas aj na občerstvenie po ktorom nás autobus a následne vlak doviezol znovu domov do Levíc.Počas dňa sa aj postupne vyčasovalo a cestou domov nás po sychravom doobedí sprevádzalo aj slniečko.Takže sme spokojny znovu v domove,načerpaní energiou z prírody,pripravení do ďalšieho týždňa.Ďakujem za túto seriu,kde sme nemuseli velmi blúdiť a hľadať a mali sa čas rozprávať.