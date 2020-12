PRECHÁDZKOVÝ OKRUH OKOLO DEDINY ŽEMBEROVCE-okres Levice 17.11.2020

Tento sviatočný a slnečný deň sme sa vybrali stráviť čas v jesennej prírode v okolí dedinky Žemberovce.

Ráno po poobednej som sa zobudil a z okna uvidel niečo,čo som už niekoľko dní nevidel.Slniečko.Tak prečo ležať tento sviatočny deň doma?Protestovať a inak sa sťažovať ma to nelákalo a tak som sa aj s Miškou zobral poobdivovať krajinku tak,ako ju náš pán Boh krásne pretvára i v toto ročné obdobie.

erb obce Žemberovce (Jan)

Vybrali sme sa pozrieť dedinku Žemberovce.

Absolvovali sme len taký okruh okolo tejto dediny,ale uvideli sme i tak niekolko pekných miest.Od osady sme sa dali pekne do kopca,kde nás cesta viedla k viničním domčekom.Musím podotknúť,že viničky sú naozaj pekne udržované.Prekvapilo ma to.Príjemné miesto na relax.Z výšky 275 m n. m. je tam výhľad na Podunajskú pahorkatinu a Štiavnické vrchy.Miesto sa volá ZADNÁ HORA.Tu sme objavili aj prvú kešku.

aj takto vyzerajú viničné domčeky (Jan)

udržované viničky 1.Stoja za pozretie (Jan)

výhľad od viníc na Žemberovce (Jan)

Odtial nás už kroky viedli z kopca priamo na juh za druhou keškou.K nej podľa mojej prípravy však žiadna cesta nevedie,a tak sme zamierili prakticky priamo za šípkou cestou necestou,no skôr polom-nepolom.Čakal som,že bude viac blata,no na naše potešenie sme prešli pole bez problémov.A už sme stáli pred lesíkom.V ňom sa už nachádzala dnešná druhá keška.Takže sa už len k nej predrať cez kríky.

stratený most v lese u Žemberoviec. (Jan)

Toto miesto bolo zaujímavé hlavne mostom,ktorý sa za kríkama pred nami objavil.Názov už je len ZABUDNUTÝ MOST. Most z 18. storočia, na ktorý sa dnes už určite zabudlo.Ani pán z dediny,ktorého som sa na neho spýtal o ňom nevedel.Tento most bol súčasťou cesty spájajúcej Levice, Ladzany a Krupinu. V 20. storočí sa vybudovala nová, po inej trase a starú pripomína už len tento most. Ako som spomínal,nevedie k nemu žiadna cesta, preto,kto ho chce vidieť sa musí tak ako my trochu poprechádzať po poliach a nájsť ho v lesíku.Nám sa to podarilo a aj kešku som raz-dva držal v ruke.

Teraz nám v pláne už len zostávalo sa vrátiť znovu do dediny.Asi pol kilometra vzduchom sa nachádzala hlavná cesta a tak sme sa cez kriky a lesík predierali k nej.Asi po 10-tich minutách sme sa objavili u JRD-družstva.Tam nás uvítalo kopa psíkov a tak sme areál radšej pekne a slušne obišli a už stáli na hlavnej ceste.Tá nás asi po dvoch kilometroch priviedla do centra obce,kde sme chceli už len počkať na autobus domov.Mali sme ešte do odchodu 25minut a mne sa nechcelo čakať a tak sme si čas čakania skrátili ešte kľudnou chôdzou na kraj dediny,kde bola ďalšia zastávka na ktorej sme už do autobusu nastúpili

udržované zastávky v Žemberovciach (Jan)

.Doma už len strečing,vaňa,papanie a zaslúžený oddych.

Pre toho kto sa dočítal až sem a zaujíma ho to,chcem uviesť ešte pár faktov a zaujímavostí o dedine. poloha-južné Slovensko,Nitriansky kraj,okres Levice počet obyvateľov-1264 pamiatky-

Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie , baroková stavba so segmentovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1754 . Obnovou prešiel v roku 1790 . Loď je zaklenutá pruskými klenbami . Fasády kostola sú členené lizénami, veža , ukončená je ihlanovou helmicou. V interiéri sa nachádza oltár , stĺpová architektúra z doby vzniku kostola. Centrálny obraz Panny Márie s Ježiškom z roku 1917 je dielom J. Antala. V kostole sa nachádza aj organ v štýle luiséz z konca 18. storočia .

Evanjelický kostol, jednoduchá jednoloďová stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1886 . Kostol bol obnovovaný v roku 1924 . Fasády kostol sú členené lizénovými pásmi, veža je ukončená ihlancovou helmicou.

Kaštieľ Žemberiovcov, dvojpodlažná trojtraktová pôvodne klasicistická stavba na pôdoryse písmena T zo začiatku 19. storočia . Opravovaný bol v roku 1812 a na konci 19. storočia , kedy získal súčasnú neorománsku podobu. Vstup do kaštieľa je riešený ako trojosový portikus s balkónom. Interiéry sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami.